Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi. Avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Edirne'de jandarma ekipleri avcıları silah kazalarına karşı bilgilendirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında Sazlıdere köyü çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kontroller gerçekleştirdi.
Avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı, uyulması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği hatırlatıldı.