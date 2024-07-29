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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

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Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Musabeyli Korusu'nda piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, KADES'in amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Musabeyli Korusu'nda piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Çocuk KADES Kadın Güncel Haberler

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