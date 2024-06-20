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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

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Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, İpsala ilçesindeki bakımevinde görevliler ve vatandaşlarla bir araya gelerek KADES'i tanıttı ve kullanımı hakkında bilgi verdi. Ayrıca, vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, İpsala ilçesindeki bakımevinde görevliler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtan ekipler, uygulamanın amacı ve kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler, vatandaşlara broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İpsala Edirne Çocuk KADES Aile İçi Şiddet Kadın Güncel Haberler

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