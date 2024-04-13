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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışması Yaptı

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Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Enez ilçesinde kurulan halk pazarında aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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