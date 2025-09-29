Haberler

Edirne'de İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, 3-7 Ekim tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek. Fuar, hükümlü ve tutukluların ürettiği el emeği ürünleri tanıtacak.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen bu yılın 4'üncü "İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı", 3-7 Ekim tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilecek.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, fuar, Selimiye Camisi Meydanı'nın Kıyık Caddesi tarafındaki park alanında 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış töreni 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da yapılacak. Açılışa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılması bekleniyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hükümlü ve tutuklulara tarım, hayvancılık, tekstil, mobilya, ağaç işleri, seramik, fırıncılık ve unlu mamuller gibi alanlarda mesleki eğitimler veriyor.

Bu eğitimlerin çıktısı olan ürünler, ülke ekonomisine kazandırılmak amacıyla her yıl farklı illerde düzenlenen fuarlarda tanıtılıyor.

Edirne'de yapılacak fuara 54 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğünden yaklaşık 160 personel görevli olarak katılacak. 100 stantta el emeği ürünler, tekstilden gıdaya, mobilyadan el sanatlarına kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
İstanbul'da 30 bin TL kira istenen evin hali herkesi isyan ettirdi

İstanbul'daki bu daire için istenen kira vatandaşları isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.