Edirne'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sessiz yürüyüşle protesto edildi

Amasya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'de 20 binden fazla insanın ölümüne yol açtığı 3 aydır sürdürdüğü vahşete tepki gösterdi.

Künç Köprüsü'nden başlayıp Yavuz Selim Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla katılan hekimler ile sağlık çalışanları İsrail'i protesto etti.

Grup adına söz alan Dr. Elif Sakallı, "Terör devletinin Filistin topraklarında işlediği suçlar büyüyerek devam ediyor. Terörist İsrail yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı, sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur" dedi.

İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmayacağını belirten Elif Sakallı, "Gazze halkı tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Biliyoruz ki onlar kan görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya alışıktır. Ancak hastalarına yardım edememeye, onları çaresizce ölüme bırakmaya asla alışık değildir" diye konuştu.

Yöneticilere ve uluslararası yardım kuruluşlarına seslenen Sakallı, "Biz Gazzeli sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerinde görev almaya hazırız. Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın sonunda başta Filistinliler olmak üzere Doğu Türkistan ve Mynmar'da zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi. - AMASYA