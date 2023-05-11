Edirne'de ıslah edilen meraların otlatma kapasitesi bahar yağışlarıyla arttı

Edirne'de, Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında gübrelenen meraların otlatma kapasitesi bahar yağışlarıyla arttı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meraların otlatma kapasitesinin artırılması amacıyla yapılan ıslah çalışmaları kapsamında il genelinde 17 köyün merasında 41 bin 506 dekar alana 165 ton gübre atıldı.

Gübreleme çalışmaları ve bahar yağışlarıyla meralar yeşillenmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, mera ıslah çalışmalarının olumlu sonuçlarının alınmaya başladığını belirtti.

Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köy merasında incelemede bulunan Bayazıt, "Yağmurların ve zamanında gübrelemenin etkisi ile mera alanlarının otlatma kapasitesinin arttığı gözleniyor. Meraların ıslah edilmesi arazideki ot gelişimi açısından çok önemli. Hayvan üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.