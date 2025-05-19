Edirne'de İşe Alma Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası

Edirne'de İşe Alma Vaadiyle Dolandırıcılık İddiası
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Edirne'de, belediyeye işe girmelerine yardımcı olacağı vaadiyle vatandaşlardan para alan G.K. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.K., maddi durumu kötü olduğu için işe girmek isteyenlerden para talep ettiğini kabul etti.

Edirne'de belediyeye işe girmelerine aracılık edeceğini vadettiği kişilerden para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kentte bazı vatandaşlar, Edirne Belediyesi'nde işe girmelerine aracılık edeceğini iddia eden G.K'nin, kendilerinden para aldığını ve işe giremediklerini belirterek savcılığa başvurdu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan G.K, ifadesinde, yerel seçimlerde CHP için gönüllü olarak çalıştığını, partide herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığını belirtti.

Seçim sonrası çevresindekilerin, çocuklarını belediyeye işe aldırma konusunda kendisinden yardım istediğini aktaran G.K, kendisine iş vadedenlerin vereceği isimleri de işe alacağını düşündüğünü ifade etti.

Maddi durumu kötü olduğu için işe girmek isteyenlerden banka hesabına para yatırmasını talep ettiğini belirten G.K, iş ayarlayamazsa aldığı paraları geri vereceğini söylediğini, Edirne Belediyesinden kimsenin yaşananlardan haberinin olmadığını, mağdurların zararını karşılayacağını ifade etti.

G.K, yaşananlardan pişman olduğunu sözlerine ekledi.

G.K'nın 7 kişiden 400 bin liraya yakın para aldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

G.K. nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık karar itiraz etti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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