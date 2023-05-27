Edirne'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.S. ve H.T. olay yerinden kaçarken bir eğlence mekanında yakalandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheliler E.S. ve H.T, Anafartalar Caddesi'nde bir oto yıkamacıya ateş açtı.

Olayın ardından bir kahvehanede toplanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, diğer gruptaki 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Oto yıkamacıya ateş açan E.S. ve H.T. de bir eğlence mekanında yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. ve H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.