Edirne'de iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.S. ve H.T. olay yerinden kaçarken bir eğlence mekanında yakalandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerine ateş açılmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, şüpheliler E.S. ve H.T, Anafartalar Caddesi'nde bir oto yıkamacıya ateş açtı.
Olayın ardından bir kahvehanede toplanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, diğer gruptaki 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Oto yıkamacıya ateş açan E.S. ve H.T. de bir eğlence mekanında yakalandı.
Yapılan aramalarda 2 tüfek ve 2 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden E.S. ve H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.