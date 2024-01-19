Edirne'de iş yerinden malzeme çalındı
Edirne'de bulunan bir iş yerinin önünden malzeme çalındı. İş yeri sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.
Edirne'de iş yerinin önünden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Sanayi Sitesi'nde dükkanı bulunan S.A, iş yerinin önündeki malzemelerin çalındığını fark etti.
İş yeri sahibi, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Edirne'de polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.C'yi Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Motosiklet hırsızlığı
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
İ.K.Y, Dilaverbey Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
İ.K.Y, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.