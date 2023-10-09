Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de iş yerinden kablo ve demir çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Karaağaç Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan Y.U. ve D.G. tutuklandı. İş yerinden çalınan elektrik kablosu, su saati ve demir malzemeler şüphelilerin çuvallarında bulundu.