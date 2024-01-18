Edirne'de İnsan Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Edirne'de insan kaçakçılığı yaptığı aracı bırakıp otobanda yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Daha önce insan kaçakçılığına karıştığının tespiti sonrası plakası PTS'ye (Plaka tanıma sistesi) kaydedilen otomobilin kente giriş yaptığı polis ekiplerince belirlendi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna seyreden otomobil, Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince durdurulmaya çalışıldı.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçtı.

Otobana giriş yaptıktan sonra aracı bırakıp yaya kaçmaya çalışan sürücü ekipler tarafından yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesindeki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu S.A, hakimlikçe "İnsan kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.