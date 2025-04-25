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Edirne'de İnşaatın 2. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Edirne'de İnşaatın 2. Katından Düşen İşçi Ağır Yaralandı
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Keşan ilçesindeki bir inşaatta çalışan işçi Ö.A., dengesini kaybederek 2. katından düştü. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen işçi Ö.A., ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Emek Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan işçi Ö.A., iddiaya göre dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.A., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer işçilerin ifadeleri alınırken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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