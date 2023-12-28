Edirne'de inşaat malzemesi çalındı
Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir inşaattan malzeme çalındı. İnşaat sahibi polise başvurarak şikayetçi oldu.
Edirne'de inşaatından malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki inşaatını kontrol eden M.Ş, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
M.Ş, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Motosiklet hırsızlığı
Keşan'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.K, evinin önüne park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
M.K, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, şüpheli H.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.