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Edirne'de ilkokul öğrencilerine "günlük yaşam becerileri" eğitimi veriliyor

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Edirne'de ilkokul öğrencilerine "günlük yaşam becerileri" eğitimi veriliyor.

Edirne'de ilkokul öğrencilerine "günlük yaşam becerileri" eğitimi veriliyor.

Valilik himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler Şehitasım İlkokulu ek binasındaki Günlük Yaşam Becerileri Evi'ndeki atölyelerde perde takmayı, ütü, temizlik ve dikiş yapmayı, çamaşır katlamayı, yemek yapmayı, yemek masası düzeni kurmayı ve ev için gereken marangozluk işlerini öğreniyor.

Vali Yunus Sezer, öğrencilerle bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaşam becerileri konusunda uzman öğretmenler eşliğinde eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin ev ve işlerinde kullanılan aletlerin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğrendiğini belirten Sezer, "Hayal güçlerini geliştirsinler kendilerine ilgi alanları oluştursunlar istiyoruz. Hep şikayet ediyoruz 'çocuklar evi dağınık bırakıyorlar, evde sorumlulukları yok' diye. Burada aslında çocuklar sorumluluk nasıl yerine getirilir bunu öğreniyor. Eğitimler bir eşya nasıl toplanır, ev nasıl süpürülür, ütü nasıl yapılır bunlar da öğretilerek çocuklara sorumluluk verme açısından çok önemli." dedi.

Vali Sezer, eğitimin sadece okulda değil yaşamsal alanda da devam ettiğini vurguladı.

Projenin güzel ve dünyada farklı örneklerinin olduğunu anlatan Sezer, akademik başarılarının yanında çocukların yeteneklerini devam ettirecekleri uygulamaların süreceğini kaydetti.

Sezer, sosyal medya ve ekran bağımlılığının önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek farklı yönelimleri bu tür atölyelerle ortaya çıkarabileceklerini dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz da etkinlikte hazır bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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