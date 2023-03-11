Edirne'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Edirne'de inşa edilecek 1363 konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Edirne'de inşa edilecek 1363 konut için hak sahibi belirleme kurası yapıldı.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kurada Edirne merkezde 120, Keşan Yeni Mahalle'de 293, Keşan Yenimuhacır'da 156, Enez'de 142, Süloğlu'nda 120, Uzunköprü Mescit Mahallesi'nde 106, Uzunköprü Kırcasalih'de 90, İpsala Bayrambey Mahallesi'nde 60 olmak üzere 1087 konutun hak sahipleri belirlendi.

İpsala Esetçe ve Yenikarpuzlu ile Meriç Subaşı'nda inşa edilecek 276 konut için başvuru az olduğundan hak sahipleri kura yapılmadan belirlenecek.

Kurayı başlatarak ilk talihliyi belirleyen TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, "Rabbim sağlıkla, sıhhatle, huzurla içinde oturmayı nasip etsin" dedi.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti İl Başkanı Fatma Aksal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek ilk talihlileri belirledi.

Kurada 1087 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada hak sahibi olan Mehmet Yıldırım çok sevindiğini belirterek, "Daha önceki kuralara da katıldım ama olmadı. Bu sefer kısmetmiş." dedi.

Eşi Sabahat Yıldırım, torunlarının ev sahibi olmalarını çok istediğini, onun şansıyla kurayı kazandıklarını ifade etti.

Sibel Sana da oğlunun ev sahibi olmasına sevindiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi.