Edirne'de İklim Değişikliği ve Sulama Paneli Düzenlendi

Edirne'de İklim Değişikliği, Kuraklık ve Sulamanın Etkinliğinin Artırılması Paneli düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ivme kazandırmak, ürününü etkin ve verimli sulayan çiftçi sayısını arttırmak ve çevre dostu sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenledikleri panelin bölge için büyük önem taşıdığını belirtti.

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Enstitüsü uzmanları Dr. Cantekin Kıvrak, Dr. Selçuk Özer, Dr. Mehmet Ali Gürbüz ve Ferhan Balcı Özer'in konuşmacı olarak katıldığı panelde, iklim değişikliği ve kuraklık, basınçlı sulama sistemlerinde doğru yöntemler, iklim değişikliği koşullarında bitki besleme konularında bilgi verildi.

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan'da üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çarşı merkezi 2. etap yol ve kaldırım yapım işleri kapsamındaki 2. kat asfaltlama çalışmalarına Önder Caddesi'nden başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daha konforlu ulaşım, güvenli yürüyüş alanları ve estetik bir kent görünümü için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.