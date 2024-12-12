Edirne'de İkiz Plaka Kullanan Araç Sürücüsü Gözaltına Alındı

Edirne'de, ikiz plaka kullandığı belirlenen araç sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğünün Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) personeli, şüpheli araçlar üzerindeki denetimde, Bulgaristan'dan gelen bir aracın ikiz plaka kullandığını tespit etti.

Haber merkezinin anonsu üzerine PA 5850 KX plakalı araç Atatürk Bulvarı'nda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 34 kodlu 2 plaka daha bulundu. Olayla ilgili sürücü Y.D. ve araçtaki yolcu gözaltına alındı.

Şüpheli araç otoparka çekildi.