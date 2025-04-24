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Edirne'de İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimi İçin Hibe Tohum Desteği

Edirne'de İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimi İçin Hibe Tohum Desteği
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtacak. Proje ile yaklaşık 5 bin dekarda ayçiçeği ekimi teşvik edilecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ikinci ürün ayçiçeği üretiminin artırılması amacıyla "İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Çiftçilere, yaklaşık 5 bin dekarda ekilmek üzere hibe destekli tohum dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' dahilince il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından 'İkinci Ürün Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi' uygulanacak. Proje bütçesi doğrultusunda yaklaşık 5 bin dekarda uygulanmak üzere yüzde 75 bakanlık hibeli yüzde 25 çiftçi katkılı olacak şekilde, ikinci ürün olarak ekilmesi ve sulama yapılması şartı ile yağlık ayçiçeği tohumu verilecektir. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerimizin 6 Mayıs mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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