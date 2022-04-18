Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.M'nin kullandığı otomobil, Bayrambey Mahallesi'nde, A.B idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Ö.M ve A.B ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ş ve N.M İpsala Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ö.M, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.