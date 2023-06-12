Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 22 AAG 500 ve 22 ABP 095 plakalı otomobiller Çöpköy yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel

Uzunköprü Çöpköy Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title