Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

R.O'nun kullandığı KOK - 6328 Yunanistan plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 22 PF 876 plakalı otomobil, Kale Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ve 22 PF 876 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.K. ve T.M.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.