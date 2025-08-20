Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Hacıumur köyü girişinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir araç yoldan çıkarak şarampole girdi.

Kazada yaralanan 2 kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tali yoldan ana yola çıkan aracın karşı yönden başka bir araçla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.