Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Edirne'de Kıyık Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında A.Ö. ve E.K. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kıyık Caddesi'nde A.Ö'nün kullandığı 22 AAR 474 plakalı otomobil, E.K'nin idaresindeki 34 NS 6032 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden A.Ö. ve araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada ters yöne giren otomobilin diğer araca çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel