Edirne'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de Kıyık Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında A.Ö. ve E.K. yönetimindeki otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.