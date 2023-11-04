Edirne'de "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" düzenlenecek.

Balkan Kongre Merkezinde 23-24 Kasım'da gerçekleştirilecek sempozyumda tarih, sanat, edebiyat, ekonomi, hukuk ve yaşam gibi farklı konular ele alınacak.

Sempozyum, Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini ortaya çıkarmak, geçmişi bugüne taşımak, bugünü geleceğe aktarmak ve bu alanda çalışan farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının katılacağı sempozyumunun başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Hatipler yapacak.