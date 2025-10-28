Edirne'de İhtiyaç Sahibi Engellilere Akülü Sandalye Desteği

Edirne'de ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara 30 akülü sandalye dağıtıldı.

Edirne Valiliği koordinesinde Volta Motor Eğitime Destek ve Yardım Derneği tarafından temin edilen akülü sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Valisi Yunus Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen programda, akülü sandalye desteğinden dolayı derneğe teşekkür etti.

Engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Vali Sezer, şunları kaydetti:

"Bazen üzüntümüz, bazen sevincimiz, bazen hastamız oluyor. Dolayısıyla bu hayatı ortak paylaşmamız lazım. Engelli kardeşlerimiz bizim bir yarımız. Bu yarımızın bizimle beraber aynı hayat imkanlarını paylaşması için elimizden gelen her türlü desteği devlet ve millet olarak sunmamız lazım. Bu bizim bir görevimiz. Devletimiz sağ olsun her türlü imkana sahip. Bunun daha da güzeli hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının bu işi sahiplenmiş olması."

Cumhuriyet'in 102. yılının büyük bir gurur ve onurla kutlanacağını belirten Sezer, Cumhuriyet'in Türk milletine çok güzel bir vatan bıraktığını sözlerine ekledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise engelli vatandaşlara devletin ve hayırseverlerin destekleriyle her türlü imkanın sağlandığını dile getirdi.

Engelli vatandaşların hayatın içinde yer aldığını ifade eden Aksal, "Eğitimlerini alıp kamu kurumları ve özel kurumlarda çalışıyorlar. Bugün dağıtılacak sandalyeler onlar için özgürlük. Hayırseverlere teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Mustafa İnci de firma olarak ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ve öğrencilere eğitim desteği sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Edirne Gençlik ve Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Erol Adem Düzkes de katkılarından dolayı Vali Sezer ve İnci'ye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akülü sandalyeler engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Vali Sezer ve beraberindekiler vatandaşlarla sohbet etti.

Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.