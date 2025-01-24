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Edirne'de Huzurevi Şantiyesinde Havan Topu Mermisi Bulundu

Edirne'de Huzurevi Şantiyesinde Havan Topu Mermisi Bulundu
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Edirne'nin Kurtuluş Mahallesi'nde bir huzurevi şantiyesinde çalışan işçiler, toprak altında gömülü bir havan topu mermisi keşfetti. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak mermiyi incelenmek üzere askeriyeye teslim edecek.

Edirne'de huzurevi şantiyesinde havan topu mermisi bulundu.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki huzurevi şantiyesinde çalışan işçiler, toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alana şerit çekti, güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

Havan topu mermisinin ekiplerin çalışmasının ardından incelenmek üzere askeriyeye teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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