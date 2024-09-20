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Edirne'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı

Edirne'de Husumet Kavgası: Bir Kişi Tabancayla Yaralandı
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Edirne'de husumetli kişiler arasında çıkan kavgada, Emre K. Serkan M.'yi ayağından vurarak yaraladı. Olay sonrası Serkan M. hastaneye kaldırıldı, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

EDİRNE'de, Emre K., husumetlisi Serkan M.'yi cadde ortasında tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan husumetli Emre K. ile Serkan M., kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Emre K., üzerinde taşıdığı tabancayla Serkan M.'ye ateş açıp, kaçtı. Serkan M., ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Serkan M., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Emre K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera Olgay GÜLER EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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