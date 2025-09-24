Edirne'de Hükümlü ve Tutukluların Ürünleri Fuarı Açılıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından Edirne'de düzenlenecek fuarda, hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri sergilenecek.

Selimiye Meydanı'nda 3 Ekim'de açılacak İşyurtları Fuarı, 7 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katılması beklenen fuarda, 52 Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından üretilen ürünler yer alacak.

Ayakkabıdan deri çantaya, takıdan gıda ürünlerine, tekstilden yöresel el sanatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi 100'e yakın stantta Edirne halkının beğenisine sunulacak.

Fuarın, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimlerini desteklemek, üretimlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Fuar, 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.