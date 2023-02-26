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Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri A.S.M'yi durdurdu.

Şüphelinin GBT sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Keşan Güncel Haberler

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