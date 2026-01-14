Haberler

Edirne'de 6 İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan B.A. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Üzerinden sigara ve para çıkan B.A.'nın 24 ayrı suç kaydı ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

EDİRNE'de 6 ayrı iş yerindan hırsızlık yapan B.A. (24), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Hırsızlık ve yakalandığı anları kameraya yansıyan B.A.'nın 24 ayrı suç kaydı ile 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde iş yerlerinden para ve sigara çalındı. 6 işyerinden yapılan hırsızlık üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin B.A. olduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A.'nin yapılan incelemesinde, 'oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık', 'taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi. B.A.'nın ayrıca, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan B.A.'nın hırsızlık anları ile bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

