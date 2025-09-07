Edirne'de Hırsızlık Olaylarında Yüzde 32 Azalma

Edirne Valisi Yunus Sezer, güvenlik önlemlerinin kentteki hırsızlık olaylarını ciddi oranda azalttığını belirterek, evden hırsızlık olaylarında geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 32 azalma yaşandığını söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere, kentte asayiş ve huzurun sağlanması için güvenlik güçlerinin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar sayesinde hırsızlık olaylarının her geçen gün azaldığını belirten Sezer, "Geçen senenin ilk 8 ayıyla bu yıl aynı dönemi kıyasladığımızda yüzde 32'lik bir azalma var. Bu bizim açımızdan son derece önemli. Motosiklet hırsızlıkları bazı bölgelerde çok fazlaydı. Bu sene geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 azalmış durumda. Ağustos ayında 4 motosiklet hırsızlığı vardı, onlar da bulunup sahiplerine teslim edildi." dedi.

Sezer, iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarında da yüzde 21'lik azalma olduğunu dile getirdi.

Dolandırıcılık olaylarında geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 25'lik azalma olduğunu ifade eden Sezer, "Buradan tekrar vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Özellikle şüphelendikleri durumlarda emniyet ve jandarmaya başvurmalarını istiyoruz. Emniyet ve jandarma adına arayıp dolandırıcılık yapmak isteyenler çok fazla. Vatandaşlarımızın bu durumlarda güvenlik güçlerine başvurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Sezer, alınan tedbirler ve denetimler sayesinde trafik kazalarında da düşüşlerin yaşandığını kaydetti.