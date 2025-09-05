Haberler

Edirne'de Hırsızlık Olayları: Ziynet Eşyası ve Cep Telefonu Çalındı

Güncelleme:
Edirne'de bir evden ziynet eşyaları çalındı, bir kişi gözaltına alındı. Uzunköprü ilçesinde ise bir kişinin cep telefonu çalındı. Emniyet ekipleri denetimlerini artırarak alkollü sürücülere ceza kesmeye devam ediyor.

Edirne'de evinden ziynet eşyası çalınan kişi polise başvurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gelen B.I. 10 çeyrek, 5 yarım altınının yerinde olmadığını fark etti.

B.I'nin şikayeti üzerine arkadaşı N.A. gözaltına alındı.

Alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler M.W, O.S, N.G. ve H.K'ya ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Cep telefonu çalındı

Uzunköprü ilçesinde cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

Mescit Mahallesi'nde yaşayan Z.Ç. bahçe duvarının üzerine koyduğu cep telefonunu yerinde bulamadı.

Z.Ç. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
