Edirne'de Hırsızlık Olayları Azaldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, emniyet ve jandarma ekiplerinin aldığı tedbirler sayesinde hırsızlık olaylarının ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Vali Sezer, Valilikte, gazetecilere yaptığı açıklamada kent genelinde asayiş ve huzurun sağlanması için sıkı tedbirler alındığını ifade etti.

Yılın ilk 9 ayında 12 bin 213 asayiş olayı yaşandığını belirten Sezer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir azalma olduğunu söyledi.

Hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik ciddi önlemler alındığına dikkati çeken Sezer, "Eylül ayında bir önceki aya göre evden hırsızlık olaylarında yüzde 16 azalma var. İl genelinde bir ayda toplamda 16 evden hırsızlık yaşanmış durumda. Aynı dönemde iş yerinden hırsızlıkta yüzde 21 azalma var." dedi.

Sezer, vatandaşlara maddi ve manevi kayıplar yaşatan dolandırıcılık olaylarına da hassasiyetle yaklaşıldığını dile getirdi.

Dolandırıcılık konusunda vatandaşlara sürekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulunulduğunu anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 9 ayın geçen yılın aynı dönemine göre dolandırıcılık olaylarında yüzde 25'lik azalma var. 2024'ün ilk 9 ayında 529 olay meydana gelirken bu yılın ilk 9 ayında 395 olay meydana geldi. Hem internet alışverişleri yoluyla hem de kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşlarımızı arayıp dolandırmaya çalışanlar var. Böyle durumlarda polis, jandarma ve 112'yi arayarak bilgi ve yardım alabilirler."