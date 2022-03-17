Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'de hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde pek çok hırsızlık suç kaydı bulunan firari zanlı yakalanması sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde pek çok hırsızlık suç kaydı bulunan firari zanlı yakalanması sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, iş yerleri ve evlerden hırsızlık iddiasıyla aranan C.K'yı 700 Evler Caddesi'nde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. adliyeye sevk edildi. 5 ayrı hırsızlık suçu kaydıyla arandığı belirlenen C.K. hakimlikçe tutuklandı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne, Polis, Keşan, Güncel, Haberler

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