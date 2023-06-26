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Edirne'de Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Edirne'de Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli V.S'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı. Aramada, şüphelinin evinin bahçesinde 30 kök Hin keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Şüpheli V.S, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli V.S'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, şüphelinin evinin bahçesinde 30 kök Hin keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Şüpheli V.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Edirne Güncel Haberler

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