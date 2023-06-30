Edirne'de Hint keneviri bulunan kişi tutuklandı

Edirne'de evinde Hint keneviri bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptıkları çalışma sonrası V.S'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 50-150 santimetre boylarında 30 kök ekili vaziyette Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesabı çalındı

Edirne'de sosyal medya hesabı çalınan kişi polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan A.S, arkadaşlarının uyarısı üzerine sosyal medya hesabını kontrol etti.

Sosyal medya hesabının çalındığını anlayan A.S, polise başvurdu.

Otomobilden hırsızlık

Edirne'de bir kişi tamirciye bıraktığı aracından ziynet eşyası ve kredi kartının çalındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, R.Y, İstasyon Mahallesi'nde bir tamirciye aracını götürdüğünü, bir süre sonra aracı almak için geldiğinde içerisinde bulunan kol saati, iki adet bilezik ve kredi kartının olmadığını ileri sürdü.

R.Y, tamirciden şikayetçi oldu.

Eşinden şikayetçi oldu

Edirne'de eşi tarafından darp edilen kadın şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde oturan D.P, eve alkollü gelen eşi C.P tarafından darp edildiğini ileri sürerek polise başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.