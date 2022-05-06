Edirne'de Hıdırellez kutlaması Roman havalarıyla sona erdi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin ikinci gününde Saraçlar Caddesi'nde yumurta tokuşturuldu, niyet çekildi. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin katıldığı etkinliğe katılanlar, Roman havaları eşliğinde dans etti.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri kapsamında Edirne'de 1400 yıllık Kakava ateşi, dün akşam yakıldı. Sabaha kadar eğlenen yerli ve yabancı çok sayıda Turist, Tunca Nehri kenarında yüzlerini nehir suyuyla yıkayıp dilek tuttu. Şenliklerin ikinci gününde ise Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Hıdırellez etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yumurta tokuşturma ve niyet çekme gibi geleneksel ritüeller yapıldı, Roman havaları eşliğinde dans edildi.

Daha sonra şenliğe katılanlar, halk oyunları ekiplerinin Roman danslarına eşlik etti. Yerli ve yabancı onlarca turist de meydanda göbek atıp Hıdırellezi kutladı.