Edirne'de Hayvancılık Kuraklıktan Etkilendi: Üreticiler Tankerle Su Taşıyor

Edirne'de yaz mevsiminin kurak ve sıcak geçmesi meralardaki gölet ve çeşmelerin kurumasına yol açarken, bazı meralarda üreticiler, hayvanlarına tankerlerle su taşımaya başladı.

Son yılların en kurak ve sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Edirne'de pek çok su kaynağı kuruma noktasına geldi.

Özellikle köy meralarında hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan pek çok gölet, kuraklıktan etkilendi.

Meralardaki bazı çeşmelerin de kuruması, besicileri alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.

Üreticiler, otlatma döneminde meralara çıkardıkları hayvanlarının su ihtiyacını tankerlerle taşıyarak gidermeye çalışıyor.

Gün içinde birkaç kez su taşıyan besiciler, hayvanların sağlıklı kalarak, et ve süt veriminin düşmemesi için çaba sarf ediyor.

"Hayvanlar sıcaklık stresinden etkileniyor"

Merkeze bağlı Ahi köyünde hayvancılık yapan Okan Saranlı, AA muhabirine, köy merasının kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Tarım kadar hayvan üretiminin de kuraklığın getirdiği olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Saranlı, "Hayvanlar sıcaklık stresinden etkileniyor. Suyun olmaması ve meraların kuruması gibi etkenler birleşince üretim yapmak zorlaşıyor." dedi.

Saranlı, yaz aylarında hayvanları doğal bir şekilde beslenmesi için meralara getirdiklerini anlattı.

Geçen yıllarda suyla dolu gölet ile çeşmelerin bu yıl kuraklık nedeniyle susuz kaldığını ifade eden Saranlı, çözümü meraya tankerle su taşımakta bulduklarına dikkati çekti.

Suyun hayvanlar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Saranlı, şunları kaydetti:

"Suyu tankerle taşıyoruz. Bu bizim için artı bir yük oluyor. Günde 2 sefer evimizin bahçesinden, 3-4 kilometre uzaktan su getiriyoruz. Merada 2 gölet var ancak kuraklık nedeniyle içinde bir damla su yok. Tankerle su taşıyıp hayvancılığı bir şekilde sürdürebiliyorum. Bazı besici arkadaşlar hayvanlarını meraya çıkaramıyor. Hayvancılığın sağlıklı şekilde sürmesi için suyun olması lazım çünkü su içmeyince hayvan ot da yemiyor. Yaz dönemi için meranın baş tarafına su kanallarından ilave bir su hattı çekilebilir. Böyle olursa üretimi ikiye katlayacağımıza eminim."

Üreticiler zor bir dönemden geçiyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son yılların en şiddetli kuraklığının yaşandığını söyledi.

Hayvancılık faaliyetlerinin olumsuz hava koşullarından etkilendiğini ifade eden Arabacı, üreticilerin zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.

Arabacı, su sıkıntısı yaşanan köylerde üreticilerin tankerlerle meraya su taşıdığını belirterek, "Bu yaz kuraklık üretimi çok etkiledi. Üretimin temelinde su yatıyor. Su olmadan tarımsal ve hayvansal üretimi sağlıklı sürdürmek çok zor. Sıcaklar nedeniyle meralarda su kaynakları kuruma noktasına geldi. Üreticiler tankerlerle su taşıyıp hayvanları sulamaya çalışıyor." diye konuştu.