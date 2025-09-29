Edirne'de Hayvancılık İşletmesine Ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse 2019'dan bu yana hastalıktan ari işletme olarak faaliyet gösteren hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, incelemede bulundu.

Ziyarette işletme yetkililerinden faaliyetleri hakkında bilgi alan Köse, tarım ve hayvancılık alanında Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklemeler hakkında da bilgi verdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2016'da 100 Başlık Süt Sığırcılığı Projesi'nden hibe desteği verilen işletme kapasitesini 270 başa çıkardı.