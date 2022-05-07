Edirne'de hastalıktan ari işletmeler sertifikalandırılıyor - Haberler

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Edirne'de hastalıktan ari işletmeler sertifikalandırılıyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de hastalıktan ari işletmeler sertifikalandırılıyor

Edirne'de, hastalıklardan ari olan işletmelere "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" veriliyor.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, hastalıklardan ari olan işletmelere "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" veriliyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Atilla Bayazıt, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu ve Kavaklı köylerindeki çiftlikleri ziyaret etti.

Ekipler tarafından ariliğin devamı için yapılması gereken test ve sağlık kontrollerinden geçen, ariliğinin devamını sağlayan işletmelere sertifikaları Bayazıt tarafından verildi.

Bayazıt, Karayusuflu köyündeki işletmenin ortaklarından Beşir Gök ve Kavaklı köyündeki işletme sahibi Yasin Çetin'e "Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası" verdi.

İşletme sahiplerini tebrik eden Bayazıt, bol ve bereketli kazanç diledi.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne, Meriç, Tarım, Güncel, Haberler

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