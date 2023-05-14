Edirne'de hasta veya engelliler 'seyyar sandık' ile oylarını kullandı

Edirne'de hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasıyla tercihini yaptı.

Edirne'de hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasıyla tercihini yaptı.

İl Seçim Kurulu görevlileri, seyyar sandık başvurusu yapan seçmenlerin evlerine taşınabilir seçim sandığını götürdü.

Oylarını evlerinde kullanan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Sami Kaplan, gazetecilere, seyyar sandık uygulaması sayesinde oyunu sorunsuz kullandığını söyledi.

Duygulandığını belirten Kaplan, "Oyumu kullandığım için çok mutluyum. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

Eşi için seyyar sandık talebinde bulunan Mehmet Tekin ise evde oy kullanmanın rahatlığını yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşlık görevini yerine getirmekten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tekin, "Sağ olsunlar yetkililer bizi okula kadar gitme zahmetinden kurtardılar. Sandık ayağımıza kadar geldi oyumuzu kullandık. Milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Nedret Aktaş da rahatsızlığı nedeniyle oyunu evinde kullandığını belirterek, yetkililere teşekkür etti.