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Edirne'de hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Köylülerin de yardımıyla yangının yayılması engellendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, hasat edilmiş buğday tarlasından ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yağmurca köyünde bir tarlada yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yangın havadan ve karadan yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Köylülerde anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Edirne Vali yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Havsa Kaymakamı ve Uzunköprü Kaymakam Vekili Adnan Ayte ile İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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