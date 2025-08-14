Edirne'de Hasarlı Binanın Altında Temizlik Ürünleri İmalatı Yapan İş Yeri Mühürlendi

Edirne'de kolonlarında hasar tespit edilerek boşaltılan binanın alt katında temizlik ürünleri imal edilen iş yeri mühürlendi, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Mimar A.S, Selimiye Polis Merkezi'ne başvurarak Balıkpazarı Caddesi'nde oturdukları binaya tahliye kararı verildiğini, giriş katta bulunan bir temizlik firmasının iş yerinin deposunda tuz ruhu ve deterjan imalatı yapıldığını, bu üretim nedeniyle binanın kolonlarının patladığını belirtti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla iş yerinde yapılan aramada çok sayıda temizlik kimyasalı ele geçirildi. Ürünlere el konularak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi.

İş yeri sahibi N.T (69) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

10 Ağustos'ta kolonlarında hasar tespit edilen 52 yıllık apartman tedbir amaçlı boşaltılmış, AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemede apartmanın altındaki iş yerinde kolonlarda hasar tespit edilmişti.