Edirne'de Hasar Tespit Edilen Apartman Boşaltıldı

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde 52 yıllık bir apartmanın kolonlarında hasar tespit edilmesi üzerine, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ve yerel ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrası 18 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina, sakinlerinin güvenliği için boşaltma kararı alındı.

Edirne'de kolonlarında hasar tespit edilen 52 yıllık apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Dilaverbey Mahallesi'ndeki bir apartmanın kolonlarında problem olduğu yönünde şikayetler üzerine Afad, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

Yapılan kontroller sonunda apartmanın altındaki iş yerinde kolonlarda hasar tespit edildi.

Yetkililer yaptığı toplantının ardından 18 daire ve 4 iş yerinin yer aldığı 52 yıllık apartmanın boşaltılmasına karar verdi.

Apartmanda yaşayan kişiler pansiyonlara yerleştirildi.

Apartmanın alt katında bakkal işleten Özgür Arda, AA muhabirine, ekiplerin yaptığı kontroller ve kararın ardından apartmanın boşaltıldığını söyledi.

Apartmanda hiç kimsenin kalmadığını belirten Arda, "'Önemli eşyalarınızı alın çıkın' dediler. Biz de en kısa zamanda burayı boşaltacağız. Ürünlerimizi yeni yerimize taşıyacağız. Bu konuyla ilgili AFAD'da toplantı yapıldı." dedi.

Balıkesir'de olan depreme de değinen Arda, yıkılma riski olan apartmanları için alınan kararın doğru olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
