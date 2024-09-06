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Edirne'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı hayat merkezleri tanıtıldı

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Edirne'de Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı hayat merkezleri tanıtıldı. Vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından merkezde verilen hizmetler hakkında bilgilendirildi ve broşürler dağıtıldı. Edirne Sağlık Müdürü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Edirne'de, Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı hayat merkezleri tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşlar sağlık ekiplerince merkezde verilen hizmetler hakkında bilgilendirildi.

Vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada Halk Salığı Haftası kapsamında farkındalığı artırmak amacıyla meydanlar, köyler ve aile sağlığı merkezlerinde tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Tanıtım stantlarında aynı zamanda şeker ve tansiyon ölçümü, karbon monoksit düzeyi tespiti de yaptıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinden (KETEM) vatandaşlarımıza randevu alıyoruz ve tanıtımlarını yapıyoruz. Aile hekimleri bu işin mihmandarı, sağlıklı hayat merkezleri de aile hekimlerini desteklemek için mevcut. Sağlıklı hayat merkezlerinde psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen ve fizyoterapist gibi poliklinik hizmetlerimiz var."

Yıldırım, Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin 9 Eylül'e kadar süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Etkinlik Sağlık Güncel edirne

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