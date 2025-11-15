Haberler

Edirne'de hafriyat kamyonu devrildi: Sürücü kurtarıldı

Edirne'de devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun şoförü M.D., sıkıştığı araçtan ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza, D-100 kara yolunda meydana geldi.

Kaza, Edirne-Havsa ilçesi arasındaki D-100 kara yolunda meydana geldi. M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 42 AJB 033 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, refüj bariyerine çarparak devrildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
