Edirne'de Hafriyat Kamyonu Devrildi
Edirne'de Atatürk Mahallesi'nde kontrolden çıkan hafriyat kamyonu tarlaya devrildi. Sürücü S.D. yaralanmazken, araçta hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi.
Atatürk Mahallesi'nde S.D'nin kullandığı 34 JK 2927 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Bir süre geri yönde giden kamyon yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kazada araçta hasar meydana geldi.