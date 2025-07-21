Edirne'de Hafif Ticari Araç Kazası Güvenlik Kamerasında

Edirne'de Hafif Ticari Araç Kazası Güvenlik Kamerasında
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Edirne'de bir hafif ticari aracın döner kavşakta kontrolden çıkarak bir sitenin çitlerine, ağaca ve diğer bir otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

EDİRNE'de hafif ticari aracın bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı'nda meydana geldi. Naim Süleymanoğlu Caddesi'ne dönmek isteyen M.Z. idaresindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, döner kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç, bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptı. Kaza sitenin güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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