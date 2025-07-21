Edirne'de Hafif Ticari Araç Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Edirne'de bir hafif ticari aracın döner kavşakta kontrolden çıkarak bir sitenin çitlerine, ağaca ve başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
EDİRNE'de hafif ticari aracın bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Fatih Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Bulvarı'nda meydana geldi. Naim Süleymanoğlu Caddesi'ne dönmek isteyen M.Z. idaresindeki 22 ADP 004 plakalı hafif ticari araç, döner kavşakta kontrolden çıktı. Savrulan hafif ticari araç, bir sitenin çitlerine, ağaca ve otomobile çarptı. Kaza sitenin güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.
Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel